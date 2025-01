Bicaquense e marido morrem em acidente no Mato Grosso do Sul

Na noite de terça-feira (31), um acidente grave tirou a vida de um casal moradores de Campo Grande. O incidente ocorreu na rodovia que liga Guia Lopes da Laguna a Bonito e envolveu quatro veículos. O impacto da colisão interditou a via nos dois sentidos.

De acordo com testemunhas, o acidente foi causado por uma ultrapassagem imprudente. Uma caminhonete Hilux, com placas de Rio Brilhante, trafegava no sentido contrário e tentou ultrapassar em um trecho proibido, colidindo de frente com um veículo Onix branco, onde estava o casal. O impacto ainda provocou uma batida traseira com o carro que seguia atrás do Onix.

Na caminhonete Hilux, também seguia um casal. Enquanto o motorista não sofreu ferimentos, a passageira foi socorrida consciente por uma equipe de resgate.

A rodovia permanece interditada em ambos os sentidos, equipes de resgate e autoridades locais trabalham no local para liberar o tráfego e prestar atendimento às vítimas.

As vitimas foram identificadas como Andrea Brezolin e Gledson Peixoto.

Ela era natural de Coronel Bicaco.