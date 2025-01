Grave acidente deixa 5 mortos na ERS-536, em São Miguel das Missões

Um grave acidente foi registrado por volta das 23h30 desta terça-feira, 31 de dezembro, na ERS-536, em São Miguel das Missões. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente envolveu três veículos: um Ômega, um Citroën e um Ford Focus.

De acordo com o levantamento realizado no local, o condutor do Ômega teria invadido a pista contrária, colidindo de frente com o Citroën. O terceiro veículo, que trafegava logo atrás, não conseguiu desviar e também acabou colidindo. Com o impacto o Ômega acabou pegando fogo.

As vítimas fatais estavam no Ômega e no Citroën. No Ômega, havia um casal: um homem de 43 anos e uma mulher de 21 anos. No Citroën, estavam um casal e uma criança de 3 anos. Segundo informações da Rádio Integração de Pirapó, apuradas junto às autoridades, três das vítimas eram residentes de Pirapó: Dorli Bialva Gonçalves, de 65 anos, sua esposa Alaídes Sommer Gonçalves, de 67 anos, e o neto do casal, Gabriel, de 3 anos. Uma vítima foi encaminhada ao hospital.

No Ford Focus, não houve feridos.

Foto: Sartori Via redes Sociais

O local do acidente é conhecido como a “Curva do Parque de Rodeios” e já registrou diversos acidentes anteriormente. As autoridades estão investigando as causas do ocorrido.