Corpo de homem desaparecido no Rio Uruguai é encontrado

Foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira, 30, o corpo de Paulo Cristiano Meinerz, de 37 anos, que havia desaparecido no Rio Uruguai, em Novo Machado, no último domingo.

De acordo com o Grupo de Mergulhadores do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, que auxiliou o Corpo de Bombeiros de Horizontina, o corpo foi localizado por um pescador a cerca de seis quilômetros do ponto onde Meinerz havia sumido. A busca durou aproximadamente 29 horas.

O acidente ocorreu na localidade de Lajeado Corredeira, enquanto Meinerz estava reunido com familiares em sua casa às margens do rio. Testemunhas relataram que ele teria escorregado e sido arrastado pela correnteza para um canal com cerca de oito metros de profundidade.

As autoridades responsáveis foram acionadas para realizar os procedimentos necessários.