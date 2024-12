Caminhão pega fogo na BR-386, em São José das Missões, e motorista fica ferido

Na madrugada desta terça-feira, 31, um caminhão foi tomado por chamas no km 105 da BR-386, em São José das Missões, no norte do Rio Grande do Sul. O motorista sofreu queimaduras leves e foi encaminhado para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h15min. Apesar do rápido deslocamento, a carga do veículo, composta por 28 conjuntos de sofás, foi completamente destruída pelo fogo.

Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas. As autoridades seguem investigando o ocorrido.