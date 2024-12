PRF apreende 286 quilos de maconha em veículo na BR-386 em Seberi

Na manhã deste domingo, 29, por volta das 10h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo carregado com 286 quilos de maconha na BR-386, em Seberi.

A apreensão ocorreu durante uma operação de combate ao crime, quando os agentes abordaram uma Dodge Journey com placas argentinas. No interior do carro estavam dois homens: o motorista, de 71 anos, de nacionalidade argentina, e um passageiro, de 50 anos, paraguaio.

Após uma busca detalhada no veículo, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos no assoalho, painel, lataria, para-lamas e para-choques do carro. O peso total da droga somou 286 quilos.

Os suspeitos confessaram às autoridades que o entorpecente seria transportado até Montevidéu, no Uruguai. Ambos foram presos em flagrante e levados à delegacia da Polícia Federal para registro da ocorrência. A droga e o veículo foram apreendidos.