Acidente na ERS 330 em Tenente Portela deixa dois mortos e um ferido

A polícia está investigando as circunstâncias do acidente, mas até o momento não há informações definitivas sobre qual veículo estava na contramão.

A terceira vítima, uma mulher, foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico. O motorista do carro, que se envolveu no acidente, não foi encontrado no local.

Trânsito Há 2 dias PRF reforça fiscalização de alcoolemia nas estradas federais durante o Ano Novo A operação faz parte do Programa Rodovida, que visa reduzir o número de mortes e feridos no trânsito, com foco na segurança viária até o carnaval.

Tragédia Há 2 dias Criança de 9 meses morre engasgada em creche particular de Iporã do Oeste A criança era a única filha de um jovem casal que reside no município.

Acidente Há 2 dias Jovem de 21 anos morre em colisão frontal na BR-158, em Panambi Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital

Trânsito Há 3 dias Semana do Réveillon deve movimentar quase 2 milhões de veículos pelas rodovias do Rio Grande do Sul Fluxo se intensifica já a partir desta quinta-feira, chegando a superar os 100 mil motoristas na volta do dia 2 de janeiro