PRF reforça fiscalização de alcoolemia nas estradas federais durante o Ano Novo

Tragédia Há 9 horas Criança de 9 meses morre engasgada em creche particular de Iporã do Oeste A criança era a única filha de um jovem casal que reside no município.

Trânsito Há 1 dia Semana do Réveillon deve movimentar quase 2 milhões de veículos pelas rodovias do Rio Grande do Sul Fluxo se intensifica já a partir desta quinta-feira, chegando a superar os 100 mil motoristas na volta do dia 2 de janeiro