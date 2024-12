Criança de 9 meses morre engasgada em creche particular de Iporã do Oeste

O corpo de Bombeiros de Iporã do Oeste foi acionado por volta das 15h30 desta quinta feira, 27, para atender uma criança de aproximadamente 9 meses de vida, em uma creche particular situada no município de Iporã do Oeste.

No local, a guarnição encontrou a professora segurando a vitima lactente no colo, inconsciente e irresponsiva, com secreção de vômito ao redor da boca. De imediato, a equipe iniciou a manobra de tapotagem, sem êxito.

Em seguida, já dentro da ambulância, foram iniciados os procedimentos de massagem cardíaca e ventilação. A criança foi conduzida ao Hospital Nossa Senhora das Mercês para avaliação médica. A guarnição prestou auxílio a equipe médica na continuidade das massagens cardíacas.

A bebê de aproximadamente 9 meses de idade não reagiu aos procedimentos de reanimação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança teria morrido por engasgamento. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil e Científica.

A criança era a única filha de um jovem casal que reside no município.

A notícia comoveu a comunidade local, com centenas de mensagens de apoio e conforto sendo postadas nas redes sociais.