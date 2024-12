Jovem de 21 anos morre em colisão frontal na BR-158, em Panambi

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem na tarde desta quinta-feira, 26, na BR-158, em Panambi, noroeste do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um automóvel Ford Ka, conduzido por Lucas Hack Costa Beber, de 21 anos, morador de Panambi, e um caminhão-baú com placas de Chapecó.

Lucas morreu no local do acidente. Já o motorista do caminhão e um passageiro sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico em um hospital da região.

O acidente ocorreu no trecho da rodovia entre Condor e Panambi. Segundo os primeiros levantamentos, o Ford Ka seguia no sentido Condor-Panambi quando colidiu com o caminhão que vinha na direção contrária.

As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Panambi.

A tragédia reforça a importância de atenção e prudência no trânsito, especialmente em rodovias com grande movimentação de veículos pesados e trechos considerados críticos.