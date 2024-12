Casa é consumida pelo fogo em Campo Novo

Incendiado Há 3 dias Dois veículos são incendiados na estrada entre Miraguaí e Água Fria A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar as causas dos incêndios e identificar os autores dos atos criminosos.

Prisão Há 3 dias Brigada Militar realiza prisão e recupera motocicleta furtada/roubada em Miraguaí. Diante da flagrância do crime do Art 311 do CP e da recuperação de veículo furtado, o condutor foi preso e encaminhado até a delegacia de polícia para Auto de Prisão em Flagrante.