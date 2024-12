Mulher fica ferida em capotamento no interior de Três Passos

Na madrugada deste domingo (22), por volta das 2h45, um acidente de trânsito foi registrado em uma estrada vicinal que liga a RSC-472 ao Distrito da Floresta, no interior de Três Passos, a cerca de 3 km após o fim do asfalto.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encontrou um veículo Peugeot capotado no centro da estrada. A condutora, de 52 anos, estava presa às ferragens, lúcida, mas um pouco desorientada, e recebia atendimento da equipe do SAMU.

Para acessar a vítima, os bombeiros precisaram erguer o veículo, estabilizá-lo com calços e utilizar um desencarcerador para retirá-la pelo lado do motorista. Após ser imobilizada em uma maca rígida, a mulher foi encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos pela equipe do SAMU.