Veículo capota e cai em ribanceira em Itapiranga

A ocorrência foi registrada por volta das 22h deste sábado, 21, na Avenida Beira Rio, nas proximidades da entrada do CTG, em Itapiranga. O veículo, um Logan, teria capotado e caído em uma ribanceira. No carro, haviam quatro pessoas, todas fora do carro no momento em que os bombeiros chegaram.

Os quatro apresentavam ferimentos leves, com apenas escoriações. Uma das ocupantes apresentava, além disso, edema no olho esquerdo, hematoma no rosto e relatava náuseas e tontura. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Itapiranga. A Polícia Militar esteve no local.