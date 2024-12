Identificada a vítima fatal do acidente entre dois veículos na BR-468, em Três Passos

Foi identificada como Márcio Brasil Pires, de 45 anos, morador de Coronel Bicaco, a vítima fatal de um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (20), no KM 99 da BR-468, em Três Passos.

Márcio era uma figura bastante conhecida em Coronel Bicaco e Redentora, onde também atuou como músico.

O velório de Márcio será realizado a partir das 13 horas, na Capela da Funerária Santo Antônio, em Coronel Bicaco.

O ACIDENTE

Na madrugada desta sexta-feira (20), por volta das 2h05min, a guarnição de serviço do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada pela sala de operações via mensagem de WhatsApp para atender a um grave acidente de trânsito na BR-468, Km 99, na localidade de Bela Vista, em Três Passos. O sinistro envolveu dois veículos: um Fiat Toro de Três Passos, e um GM Astra de Coronel Bicaco, conduzido por um homem de 45 anos.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o condutor do Fiat Toro, um homem de 25 anos, sentado ao lado da via, encostado em seu veículo. Ele estava lúcido, orientado e dialogando com a equipe de socorro, embora relatasse dor moderada no membro inferior direito. O ferimento foi imobilizado com tala e ataduras antes de o motorista ser conduzido ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento médico.

O condutor do GM Astra, no entanto, não resistiu ao impacto da colisão. Ele foi encontrado dentro de seu veículo, politraumatizado, e a equipe constatou o óbito no local.

As autoridades estão apurando as circunstâncias do acidente. A BR-468 permaneceu parcialmente interditada durante o atendimento e remoção dos veículos. O caso será investigado para determinar as causas do sinistro.