Casal de idosos que viria para visitar parentes em Braga morre em acidente no Paraná

Na manhã desta quarta-feira (18), um grave acidente foi registrado na rodovia BR-163, em Barracão, envolvendo três veículos: uma caminhonete GM S10 com placas de Santo Antônio do Sudoeste/PR, um caminhão caçamba de Campo Grande/MS, carregado com pó de pedra, e uma carreta do Rio Grande do Sul.

De acordo com informações preliminares, o acidente começou com uma colisão frontal, seguida de uma colisão lateral. O impacto resultou na morte de um casal de idosos que ocupava a caminhonete. Lauredi Da Ros, de 86 anos, e Joveni Langner Da Ros, de 81 anos, perderam a vida no local. Eles estavam a caminho de Braga, no Rio Grande do Sul, onde pretendiam visitar familiares.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Científica, Serviço Médico Legal e Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender a ocorrência. Os órgãos competentes investigam as causas do acidente, que interrompeu momentaneamente o tráfego na rodovia para o trabalho das autoridades.

O episódio reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito para evitar tragédias como esta.