Grave acidente deixa três mortos de uma mesma família que viajavam para Horizontina e Crissiumal

Um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 18 na BR-163, em Sonora (MS), resultou na morte de três integrantes de uma mesma família que viajavam para o Rio Grande do Sul para passar as festividades de final de ano.

A tragédia ocorreu quando um caminhão invadiu a pista contrária após o estouro de um pneu e colidiu frontalmente com a caminhonete S10 em que a família estava. As vítimas fatais foram Luzimar Costa da Silva, 40 anos, a filha do casal, Maria Eduarda Ruppenthal, 19 anos, e o neto, Miguel Ruppenthal Gomes, de 10 anos.

O motorista da S10, Antenor Ruppenthal, de 59 anos, sobreviveu ao impacto, mas sofreu graves fraturas no fêmur e nos dois braços. Outro neto, de 7 anos, também sobreviveu, sofrendo apenas escoriações leves.

A família tinha como destino as cidades de Horizontina e Crissiumal, no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde pretendiam celebrar as festas de final de ano. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, e as vítimas sobreviventes estão recebendo suporte médico e assistencial.