PRF prende traficantes com quase 200 Kg de maconha em Cruz Alta

Na manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens transportando 183kg de maconha durante uma fiscalização na BR-158, em Cruz Alta.

A ação foi resultado de uma operação integrada entre a PRF e a Brigada Militar, com foco no combate ao crime. Os policiais abordaram um veículo Volkswagen Up, com placas de Santo Antônio da Patrulha, que estava sendo ocupado por dois indivíduos.

Ao inspecionar o bagageiro do automóvel, os agentes encontraram diversos fardos de maconha, totalizando quase 200kg da substância. O motorista, de 27 anos, e o passageiro, de 34 anos, foram presos em flagrante.

Os suspeitos, o veículo e a droga foram encaminhados à polícia judiciária local para os procedimentos legais. A operação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.