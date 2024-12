PRF prende casal paraguaio transportando mais de 100 quilos de maconha em carro argentino na BR 386

Por volta do meio dia deste domingo (15), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de nacionalidade paraguaia transportando maconha escondida dentro de um carro com placas argentinas. A ação aconteceu na BR-386 em Sarandi.

Em uma operação de combate ao crime, Policiais Rodoviários Federais abordaram uma Nissan Kicks com placas argentinas. No interior do carro estavam o motorista, de 32 anos, e uma passageira, de 24, ambos de nacionalidade paraguaia.

Durante a fiscalização, os policiais suspeitaram e resolveram fazer uma busca detalhada no interior do carro, encontrando vários compartimentos ocultos no assoalho, painel, lataria, para-lamas e para-choques, onde estavam escondidos quase duzentos tabletes de droga de diversos tamanhos. A pesagem totalizou 108 quilos de maconha. Na sequência, foi constatado que o Kicks estava com placas clonadas e com documentação falsa.

Segundo os presos, a droga seria levada até a região metropolitana de Porto Alegre. Eles foram encaminhados à Policia Federal para registro da ocorrência, juntamente com a maconha e o carro apreendido.