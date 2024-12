Criança de 4 anos é esquecida em Transporte Escolar

Uma menina de 4 anos foi resgatada após ser esquecida dentro de um micro-ônibus do transporte escolar urbano em Manoel Viana, na tarde de sexta-feira (13). A criança permaneceu sozinha no veículo por cerca de uma hora, gerando desespero entre os familiares e a comunidade.

Segundo informações da família, o irmão da menina aguardava o veículo na parada no horário combinado, mas o ônibus não passou, o que causou preocupação imediata. Após cerca de uma hora de buscas, um rapaz avistou a criança no interior do micro-ônibus, que já estava estacionado e fechado.

A menina tentou soltar o cinto de segurança e abrir as portas ou janelas, mas não conseguiu. Foi ao chamar a atenção de pessoas que passavam pelo local que ela pôde ser resgatada.

Apesar do susto, a mãe informou em uma rede social que a filha está bem, embora tenha chorado e gritado durante o tempo em que permaneceu presa. Ela agradeceu o apoio da comunidade e fez um alerta para que situações como essa não se repitam, destacando os riscos que poderiam ter levado a um desfecho mais grave. As autoridades investigam o caso.