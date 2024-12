Motorista colide com poste de energia e morre em Palmeira das Missões

Na noite desse sábado, 13, a Brigada Militar foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito com morte na Esquina Brandão, interior de Palmeira das Missões.

No local os policiais militares constataram o fato e identificaram a vítima como Cleiton Brandão, de 37 anos, que estava no interior do veículo Uno já em óbito.

Segundo testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente em um poste de energia elétrica.

Os Bombeiros e Samu foram acionados para o atendimento da ocorrência.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.