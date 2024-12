Idosa morre após colisões em Frederico Westphalen

Um acidente ocorrido neste sábado, 14, deixou uma idosa morta em Frederico Westphalen. A ocorrência foi uma colisão entre um caminhão e dois carros, ocorrida na rua Maurício Cardoso, no bairro Aparecida, por volta das 17h30min.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, um veículo Golf seguia no sentido bairro-centro quando o outro automóvel, um Ford/Ka, tentou fazer o contorno na via e os dois acabaram colidindo.

Após o choque, os carros também atingiram um caminhão que estava na rua. A idosa, de 66 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas, foram socorridos e encaminhadas para o Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen. Os estados de saúde não foram divulgados, assim como as identidades das vítimas. As causas do acidente agora serão investigadas.