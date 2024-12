Jovem morre em acidente de trânsito no interior de Dois Irmãos das Missões

Na tarde deste domingo, 15, uma jovem perdeu a vida em um grave acidente de trânsito na localidade de Linha Coxilha da Liberdade, no interior de Dois Irmãos das Missões.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a jovem estava retornando do trabalho em sua motocicleta quando colidiu frontalmente com uma caminhonete Ford F-250. As primeiras apurações indicam que a motocicleta teria invadido a pista contrária, provocando o impacto fatal.

A vítima morreu no local e seu corpo foi encaminhado para necrópsia. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar e por uma ambulância da Secretaria de Saúde do município, que prestaram suporte no local.