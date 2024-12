Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Tenente Portela

Na noite de sábado, (14/12), por volta das 20h, uma guarnição policial do 7º BPM durante o patrulhamento com motocicletas e com informações do setor de inteligência, efetuou a prisão em flagrante delito de um homem de 19 anos de idade, na Rua Pirajá cruzamento com Av. Redenção, Centro deste município, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em sua posse, foi localizado significante quantidade de substância análoga a maconha, a qual encontrava-se fracionada para o comércio. Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia junto com o material apreendido, o qual responderá criminalmente nos termos da Lei Antitóxicos nº 11.343/06.