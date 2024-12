Brigada Militar inicia Operação Papai Noel com patrulhamento em motocicletas em Tenente Portela

Motocicletas já estão sendo usadas no policiamento ostensivo (Foto: Divulgação)

A Brigada Militar de Tenente Portela, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), iniciou nesta terça-feira (12/12) a Operação Papai Noel, com reforço no policiamento ostensivo por motocicletas. A medida busca aumentar a segurança local durante a movimentada semana de festividades natalinas e de fim de ano.

O objetivo da operação é garantir a ordem pública e a tranquilidade dos munícipes, considerando a programação de eventos, shows, o aumento da circulação de pessoas e veículos e o horário comercial estendido.

O patrulhamento em motocicletas será um complemento estratégico às viaturas, ampliando a agilidade no atendimento de ocorrências pelo canal 190.

A ação demonstra o compromisso da Brigada Militar em proporcionar segurança e paz social durante um dos períodos mais movimentados do ano.