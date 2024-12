Caminhão enrosca em fios e derruba poste sobre veículo em Ijuí

Na manhã desta sexta-feira (13), um caminhão enroscou em fios de energia elétrica, provocando a queda de um poste sobre um automóvel Renault/Duster na rua Cassiano Ricardo, no bairro Tancredo Neves, em Ijuí.

De acordo com informações do local, uma mulher e uma criança que não estavam no veículo ficaram feridas. Ambas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento médico no hospital.

O acidente mobilizou equipes de socorro e reforçou a atenção necessária em áreas de cabeamento baixo ou irregular, especialmente em vias urbanas.