Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Três Passos

Uma colisão envolvendo uma veículo Pampa e uma motocicleta Honda CG 125, deixou o condutor da moto ferido no início da tarde de segunda-feira (09).



No local, rua Gaspar Silveira Martins houve a colisão por volta das 13h30. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, registrando e orientando o trânsito.



A unidade do SAMU também atendeu a ocorrência e removeu o motociclista ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento.



O rapaz sofreu apenas escoriações, foi atendido e liberado ainda na segunda-feira.