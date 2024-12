Polícia investiga assalto a mão armada no interior de Itapiranga

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, 09, em uma residência, próximo ao Rio Uruguai, na comunidade de linha Baú. Um homem portando uma arma de fogo rendeu a empregada e exigiu indicação do local do cofre. Ele procurava por dinheiro e outros objetos de valor.



Conforme o Delegado responsável pelo caso, Sandro Zancanaro, o assaltante realizou várias ameaças contra a mulher e também agrediu fisicamente a vítima utilizando a arma de fogo. O marginal fugiu para uma área de mata, próximo ao rio. A PM foi acionada e realizou buscas próximo ao local, porém o ladrão não foi localizado.



Segundo o Delegado, a polícia trabalha com a possibilidade de o assaltante ter fugido para o Rio Grande do Sul. Estão sendo avaliadas imagens de câmara de segurança de vários locais na tentativa de identificar o autor e esclarecer o crime.



Ainda não foi informado sobre itens que possam ter sido levados da residência.