PRF prende motorista de carreta com mais de 100 quilos de cocaína e 100 munições de fuzil

Na tarde desta sexta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do RS (FICCO), o motorista de uma carreta Scania com placas de Coxilha. Ele levava 114 quilos de cocaína e 100 munições de fuzil no meio da carga de milho. A ação aconteceu na BR-386, em Sarandi.

Durante operação de combate ao crime, os policiais receberem informações sobre uma carreta que estaria vindo de Santa Catarina, suspeita de estar transportando ilícitos.

O PRFs localizaram e abordaram o veículo na BR-386 em Sarandi. O motorista apresentou aos policiais o documento fiscal da carga de milho que transportava e que teria como destino a cidade de Lajeado.

Mesmo estando a documentação fiscal de acordo, os policiais vistoriaram a carga. Durante a busca foram encontrados diversos tabletes de droga e vários pacotes contendo munição escondidos em meio à carga de grãos. No total, foram apreendidos 114 quilos de cocaína e 100 munições de fuzil calibre 5.56.

O motorista, de 45 anos e natural de Passo Fundo, não possuía antecedentes criminais. Ele foi preso e conduzido para a polícia judiciária. A carreta e a carga foram apreendidas.