Capotamento é registrado na RSC-472, em Três Passos

Um capotamento foi registrado por volta das 10h50 deste sábado (07) na RSC-472, na localidade de Linha Turvo, em Três Passos.



A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e chegando ao local encontrou um veículo Volkswagen Golf capotado dentro do campo do Santos de Linha Turvo.



A condutora do veículo de 24 anos, apresentava dores na perna direita, mas estava consciente. Ela foi imobilizada em maca rígida e conduzida pela Unidade do SAMU ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento.



A Brigada Militar também atendeu a ocorrência, orientando o trânsito e comunicando o Comando Rodoviário da Brigada Militar.