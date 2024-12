Jovem natural de Campo Novo morre afogado em rio em SC

O que era para ser uma tarde de lazer tomando banho de rio terminou em tragédia em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. Um jovem de 26 anos, identificado como Iuri Chassot morreu afogado na sexta-feira (6). Apesar dos esforços dos bombeiros para socorrê-lo, a vítima já estava sem vida quando foi retirada da água.

Testemunhas contaram que Iuri nadava no local quando afundou e não voltou mais a superfície. Até a chegada das ambulâncias, ele já havia sido retirado do rio por populares. O acidente ocorreu na região central da cidade. As polícias Militar e Científica foram chamadas pouco antes das 18h.

O jovem morava em Praia Grande, mas era natural de Campo Novo, no Rio Grande do Sul, para onde o corpo foi transladado na manhã deste sábado (7). Amigos e familiares lamentaram a partida de Iuri. “Você sempre será lembrado por esse sorriso fácil e um coração enorme”, diz uma das mensagens.