Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Planalto; vítima segue em estado gravíssimo

Na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Civil de Planalto prendeu preventivamente um jovem de 20 anos, suspeito de uma tentativa de feminicídio ocorrida no último final de semana. Após identificar o autor, a equipe policial realizou diligências que resultaram na solicitação e concessão de sua prisão preventiva.

O acusado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Iraí, onde ficará à disposição da Justiça enquanto o inquérito policial é concluído.

A vítima, atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo, permanece internada em estado gravíssimo no hospital de Carazinho. Seu quadro inspira cuidados intensivos, e a comunidade acompanha o caso com grande comoção.

As investigações seguem em ritmo acelerado, com prazo de 10 dias para conclusão do inquérito. A Polícia Civil está empenhada em reunir provas e esclarecer todas as circunstâncias do crime, buscando garantir que o autor seja responsabilizado por seus atos.

Este caso reforça a importância do enfrentamento à violência contra a mulher, uma questão que exige a mobilização de toda a sociedade e o rigor da Justiça para prevenir e punir crimes dessa natureza.