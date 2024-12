Bombeiros Voluntários de Tenente Portela participam de curso internacional de resgate veicular

Uma equipe dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, composta por Álvaro, Elton, Herbert e Maiki, está a caminho de São Sebastião do Caí para participar de um renomado curso internacional de resgate veicular. O treinamento, que será realizado entre esta sexta-feira (06) e domingo (08), tem como foco o aprimoramento de técnicas para a liberação de vítimas presas em acidentes, com o objetivo de garantir rapidez e eficiência no salvamento de vidas.

A capacitação é fundamental para equipar os bombeiros com habilidades avançadas e atualizadas, assegurando um atendimento de qualidade em situações de emergência. Este investimento contínuo na formação reflete o compromisso da corporação com a segurança e o bem-estar da comunidade.

A equipe expressa sua gratidão à administração municipal de Vista Gaúcha, que colaborou cedendo o veículo necessário para o deslocamento até o local do curso. Essa parceria reforça a importância do trabalho conjunto em prol da qualificação e do fortalecimento dos serviços de emergência na região.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela seguem demonstrando dedicação e esforço, sempre prontos para atender a população com eficiência e profissionalismo.