Homem entra em posto de saúde e ameaça funcionários em Sagrada Família

Um incidente ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Sagrada Família, onde um rapaz entrou no estabelecimento e ameaçou de morte os funcionários, incluindo médicos e enfermeiros. O caso foi registrado como ameaça pela autoridade policial, que prontamente ouviu as vítimas e testemunhas do ocorrido.

Em seguida, foram solicitadas medidas diversas da prisão em relação ao autor das ameaças. O procedimento foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público (MP) e ao Judiciário em um prazo inferior a 24 horas, aguardando agora a análise e posicionamento das autoridades competentes sobre as medidas a serem adotadas.