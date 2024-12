Jovem é preso por tráfico de drogas durante operação em Pinheirinho do Vale

Na madrugada desta quinta-feira (5), a Brigada Militar prendeu um jovem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas no município de Pinheirinho do Vale. A ação foi realizada por policiais do 37° Batalhão de Polícia Militar (37° BPM) como parte da Operação Plano Tático Operacional.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 12 buchas de cocaína, R$ 1.262,00 em dinheiro e um celular. O suspeito foi detido em flagrante e, junto com os materiais apreendidos, encaminhado à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais.

A Operação Plano Tático Operacional tem como objetivo intensificar o combate ao crime e reforçar a segurança na região. A Brigada Militar segue empenhada em garantir a tranquilidade da comunidade e coibir práticas ilícitas.