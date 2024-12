PATRAM encontra 45 galos utilizados em rinhas, na área urbana de Coronel Bicaco

Na terça-feira (03/12), policiais militares da Patram de Três Passos, em ação integrada com a Secretaria do Meio Ambiente de Coronel Bicaco, realizou uma vistoria na área urbana do município, onde foi constatado que o proprietário estava mantendo aproximadamente 45 galos mura, animais utilizados em rinhas, em condições precárias dentro de um galpão.

As aves estavam confinadas em pequenas gaiolas de madeira artesanais, e uma delas apresentava lesões no peito e pescoço, típicas de ferimentos causados por combates. Os animais ficaram sob custódia do autor do fato que se tornou o fiel depositário. Já o tambor, utilizado como espaço para os combates entre os animais, e uma grande variedade de petrechos destinados às rinhas foram apreendidos pela secretaria de meio ambiente.

Este caso é mais um exemplo de atuação das autoridades no combate à prática ilegal de rinhas de galos, que envolve maus-tratos a animais e é passível de punições severas, conforme a legislação ambiental e de proteção animal, sendo que o autor responderá por crime contra a fauna e terá que prestar esclarecimentos referente a situação sanitária dos animais que ficaram sob sua custodia.