Homem é preso por descumprir medida protetiva em Miraguaí

Prisão Há 4 horas Jovem é preso por tráfico de drogas durante operação em Pinheirinho do Vale Durante a abordagem, os policiais apreenderam 12 buchas de cocaína, R$ 1.262,00 em dinheiro e um celular.

Crime Ambiental Há 4 horas PATRAM encontra 45 galos utilizados em rinhas, na área urbana de Coronel Bicaco As aves estavam confinadas em pequenas gaiolas de madeira artesanais, e uma delas apresentava lesões no peito e pescoço, típicas de ferimentos causados por combates.

Tenente Portela Há 22 horas Caminhão Enrosca em Fios de Energia e Interrompe Trânsito em Tenente Portela Incidente ocorreu na rotatória da Avenida Santa Rosa com a Rua Gaurama, causando queda de energia e interrupção no tráfego.