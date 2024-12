Caminhão Enrosca em Fios de Energia e Interrompe Trânsito em Tenente Portela

Por volta das 14h30 desta terça-feira, um caminhão que realizava o contorno na rotatória da Avenida Santa Rosa com a Rua Gaurama, em Tenente Portela, acabou enroscando nos fios de energia elétrica e internet, o que resultou na queda de energia na região. A colisão danificou a rede elétrica e os postes, deixando vários moradores e estabelecimentos sem fornecimento de energia.

Segundo informações da RGE e da Brigada Militar, o trânsito na área ficou interrompido e continuará bloqueado pelas próximas horas, enquanto os reparos na rede elétrica e nos postes danificados estão sendo realizados. Equipes da RGE estão no local para restabelecer os serviços e garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

O incidente gerou transtornos no tráfego, com a interdição parcial da via enquanto os trabalhos de reparo prosseguem. A orientação da Brigada Militar é para que os motoristas busquem rotas alternativas durante o período de interrupção.

Ainda não há previsão exata para a normalização do trânsito e do fornecimento de energia. A situação continua sendo monitorada pelas autoridades locais.