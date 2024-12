Colisão fatal em Carazinho deixa duas mortes e duas crianças feridas

Na manhã desta segunda-feira (4), por volta das 8h, um grave acidente de trânsito ocorreu na BR 386, no km 180, próximo ao Trevo da Bandeira, em Carazinho. O sinistro envolveu uma colisão transversal entre um carro HB20, com placas de Foz do Iguaçu, e um caminhão VW 17.210, registrado em Carazinho.

O acidente resultou na morte de um casal, ambos moradores de Foz do Iguaçu. O motorista, de 34 anos, e sua esposa, de 31, faleceram no local. Duas crianças, filhos do casal, ficaram feridas e foram socorridas com urgência. A menina, de aproximadamente 8 anos, e o menino, de 3, foram encaminhados para atendimento médico.

O motorista do caminhão, de 25 anos, não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local realizando o atendimento da ocorrência e realizando os levantamentos periciais necessários. A pista ficou parcialmente interditada, com o fluxo de veículos liberado em um único sentido de cada vez.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e a rodovia será completamente liberada após a conclusão da perícia e a remoção dos veículos e vítimas.

Informações preliminares indicam que as circunstâncias do sinistro ainda estão sendo apuradas.