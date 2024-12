Acidente na ERS-324 em Ronda Alta deixa motorista ferido

Na manhã desta terça-feira, 3, um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na ERS-324, próximo à entrada para a Linha Brilhante, em Ronda Alta.

O incidente envolveu um Volkswagen Gol, de Nonoai, e um Chevrolet Corsa, de Ronda Alta. O motorista do Corsa tentou ultrapassar uma carreta, mas não conseguiu concluir a manobra, dividindo a pista com o Gol que vinha no sentido contrário (Ronda Alta/Pontão). Para evitar uma colisão frontal, ambos os condutores desviaram para fora da rodovia, perdendo o controle dos veículos.

O Gol parou em um declive ao lado da estrada, com danos materiais leves. Já o Corsa rodopiou, colidiu contra árvores, caiu em um barranco e ficou virado com as rodas para cima. O motorista do Corsa, único ocupante, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Apesar do impacto, o trânsito no local não foi interrompido, pois os veículos ficaram fora da pista. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para os procedimentos legais e registro da ocorrência.