Incêndio destrói depósito da Cotrirosa em Santa Rosa

Na madrugada desta terça-feira, 3 de dezembro, um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito da Cotrirosa, situado na Avenida Expedicionário Weber, em Santa Rosa, em frente à Prefeitura Municipal. O local, usado para o armazenamento de insumos e rações, foi totalmente consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros da região foi acionado por volta de 01h15, e diversas equipes trabalharam intensamente para combater o fogo. Após algumas horas, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas continuam com o trabalho de perícia para identificar as causas do incêndio.

Em nota oficial, a Cotrirosa expressou gratidão por ninguém ter se ferido no incidente e destacou que está realizando o levantamento das perdas materiais. A cooperativa também agradeceu aos bombeiros, funcionários e à comunidade que prestaram apoio durante o ocorrido.

NOTA OFICIAL

"Na madrugada desta terça-feira aconteceu um incêndio no depósito de insumos e rações da matriz da Cotrirosa, em Santa Rosa. Após algumas horas os bombeiros conseguiram controlar o fogo e seguem com a perícia para levantar o motivo do incêndio. Estamos trabalhando também no levantamento do montante de perda, mas gratos por ninguém ter se machucado. Agradecemos aos bombeiros, funcionários e comunidade que estiveram e estão presentes ao nosso lado neste momento. Nova nota será emitida quando houver mais informações."