DetranRS alerta para golpe de notificação de suspensão ou cassação de CNH

O DetranRS alerta sobre mais um golpe, desta vez via mensagens de SMS. Na notificação, o condutor é induzido a entrar em um link para evitar a restrição, o que o leva a fornecer seus dados e realizar pagamentos fraudulentos.

A autarquia reforça que não encaminha mensagens sobre abertura de processos de suspensão ou cassação, tampouco com links para preenchimento de dados ou pagamento de débitos.

Importante esclarecer que a notificação de instauração desses processos ocorre via postal, através da CDT (Carteira Digital de Trânsito) ou via edital publicado no DOE (Diário Oficial do Estado do RS).

AS MENSAGENS RECEBIDAS SÃO SEMELHANTES A ESSA

Reprodução Rafael Piasecki