Capotamento na BR-468 deixa dois feridos em Três Passos

No início da noite desta segunda-feira, 2, por volta das 18h35min, um veículo capotou no quilômetro 111 da BR-468, entre Três Passos e Tiradentes do Sul. O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar para atendimento às vítimas.

De acordo com informações preliminares, uma guarnição da Brigada Militar que passava pelo local avistou o veículo capotado e acionou os bombeiros para prestar primeiros socorros. No local, os dois ocupantes do automóvel, homens de 28 e 25 anos, já haviam saído do veículo por conta própria.

As vítimas apresentavam escoriações pelo corpo, mas estavam conscientes e caminhavam normalmente. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Caridade de Três Passos para avaliação médica. Durante o trajeto, relataram que o veículo capotou e caiu em um barranco.

As causas do acidente não foram divulgadas, e a ocorrência foi registrada pelas autoridades locais.