Brigada Militar prende homem em flgrante delito em Miraguaí

Na tarde do dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 14h, uma guarnição policial da Brigada Militar do 7º BPM realizava patrulhamento de rotina no município de Miraguaí, quando flagrou um motorista transitando pela ERS-330, conduzindo uma motocicleta Honda, modelo Biz 125, onde sua placa não correspondia ao padrão oficial de placas de identificação veicular do Código de Trânsito Brasileiro. Realizada a abordagem e verificação, flagrou-se que a placa era uma produção artesanal em PVC, imitando o padrão de placas Mercosul, com cores e grafias parecidas.

Durante a fiscalização, os demais sinais identificadores veiculares, como número de chassi e número de motor haviam sido suprimidos / raspados, estando ilegíveis, não sendo possível, num primeiro momento, identificar a origem veicular ou sua real situação de circulação.

Diante das irregularidades constatadas, o homem de 49 anos, foi preso em flagrante delito pelo crime de adulteração de sinal identificador veicular (Art. 311 do Código penal), sendo apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e este conduzido ao presídio Estadual da cidade de Três Passos, permanecendo à disposição da Justiça.