Vento forte provoca queda de estrutura e deixa pessoas feridas no Parque de Eventos em Arroio do Tigre

Fortes rajadas de vento que atingiram o município de Arroio do Tigre no final da noite deste domingo, 1° de dezembro, danificaram a estrutura do pavilhão junto ao Parque Municipal de Eventos Atílio Pasa, onde ocorria o 3º Festival da Cuca, Linguiça e Chopp.

O temporal fez com que parte da estrutura cedesse e caísse sobre as bancas da praça de alimentação. No momento do temporal, já no encerramento do evento, pessoas se encontravam no pavilhão, já atuando na desmontagem.

As informações preliminares relatam cerca de 30 pessoas encaminhadas ao Hospital Santa Rosa de Lima, de Arroio do Tigre, das quais algumas já liberadas após atendimento e quatro feridos que serão encaminhados para outros hospitais. Bombeiros voluntários da região e o SAMU prestaram socorro aos feridos.

Há relatos de queda de árvores e galhos em rodovias, além de postes caídos bloqueando o acesso à Linha Limberger. Outras localidades registram também a falta de energia elétrica. Há ainda dificuldade com sinal de telefonia e internet.