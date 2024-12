Acidente entre ônibus de atletas e caminhão na BR158, deixa um óbito em Condor

Na madrugada desta segunda-feira (2), uma grave colisão envolvendo um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa morta no km 140 da BR-158, na localidade de Capão da Chave, próximo ao trevo de Condor, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu por volta das 00h15, sob forte chuva, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

De acordo com informações preliminares, o caminhão, com placas de Condor, seguia no sentido Palmeira das Missões-Condor quando colidiu com o ônibus que transportava atletas da categoria Sub-11 do time Ipiranga, de Sarandi. Para evitar um impacto mais grave, o motorista do coletivo tentou desviar, mas acabou tombando fora da pista. O caminhão, por sua vez, saiu da estrada e capotou em uma ribanceira.

Equipes de socorro, incluindo os bombeiros de Panambi e o SAMU, foram acionadas para atender as vítimas. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens e morreu antes da chegada do resgate. Seu corpo foi removido e encaminhado para exames que investigarão se houve um mal súbito ou outra causa que contribuiu para o acidente. A vítima fatal foi identificado sendo Leomar Tolentino Barbosa, 56 anos, morador de Condor.

No ônibus, os 23 atletas incluindo comissão técnica retornavam de uma partida que participaram na cidade de Santa Vitória do Polmar, no Sul do estado e enfrentaram parte do temporal na região central de Santa Maria antes do acidente. Felizmente, nenhum dos jovens sofreu ferimentos graves. Alguns passageiros foram levados para hospitais em Panambi e Condor para avaliação médica e já receberam alta. O motorista do ônibus também foi atendido e encontra-se estável, sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área e acionou a Polícia Civil de Panambi para investigar o caso. O serviço de guincho está programado para retirar os veículos ainda nesta segunda-feira.

Os atletas devem retornar para Sarandi ao longo do dia, trazendo alívio aos familiares. O acidente reforça os perigos das estradas sob condições climáticas adversas e destaca a necessidade de atenção redobrada ao volante.