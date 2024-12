Assalto a ônibus na BR-285 deixa passageiros aterrorizados em Panambi

Na madrugada deste domingo, 1º, passageiros de um ônibus da empresa Turismo Gomes e Abreu foram vítimas de um assalto na BR-285, em Panambi. O veículo, que transportava 28 lojistas de Santiago (RS) a São Paulo (SP), foi interceptado por criminosos armados por volta das 2h, próximo à localidade de Linha Encarnação, interior de Panambi.

Dinâmica do crime

De acordo com relatos do motorista à Brigada Militar, o ônibus foi abordado por um GM Vectra prata, cujos ocupantes jogaram objetos no asfalto, possivelmente "miguelitos" ou pedaços de vidro, para forçar a parada. Um dos indivíduos disparou uma espingarda para o alto, ameaçando o motorista.

Ciente do risco, o condutor desviou o ônibus para uma propriedade rural próxima e fugiu para o matagal junto com dois passageiros. Enquanto isso, três criminosos encapuzados invadiram o coletivo, efetuaram um disparo no teto e ordenaram que os passageiros desembarcassem.

Os assaltantes, armados com uma espingarda e um revólver, roubaram pertences pessoais dos passageiros e os forçaram a se despir para retirar itens de valor. Antes de fugirem, os criminosos danificaram o veículo, quebrando o para-brisa e duas janelas laterais.

Fuga e investigação

Após o ataque, os bandidos fugiram em direção a Carazinho, levando os objetos roubados. No interior do ônibus, foi encontrado um cartucho de espingarda calibre 12, evidência utilizada para as investigações.

Apesar do trauma, nenhum passageiro foi fisicamente agredido. No entanto, o trabalho de perícia foi prejudicado devido à falta de preservação do local. As autoridades estão trabalhando para identificar os responsáveis pelo crime.