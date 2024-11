Polícia Federal deflagra nova fase de operação Denarius na região de Passo Fundo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (29/05), a 11ª fase da Operação Denarius, que investiga grupo criminoso atuante na disseminação de cédulas falsas na região de Passo Fundo/RS.

Durante a ação, policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo, na cidade de Passo Fundo/RS.

A investigação apurou que um indivíduo, através de perfil falso em rede social, estabeleceu contato com a vítima, demonstrando interesse na aquisição de smartphone que havia sido anunciado para venda. Em outubro do corrente ano, o criminoso foi até a casa da vítima e adquiriu o aparelho, fazendo o pagamento com seis cédulas de R$100,00 falsas.

Posteriormente, o mesmo aparelho celular foi anunciado para venda em outros dois perfis da mesma rede social, pelo irmão do criminoso e por uma mulher. Ambos também são alvos das ordens judiciais nesta data.

Os crimes apurados nesta etapa da Operação Denarius são falsificação de moeda, introdução em circulação de moeda falsa e associação criminosa.

A investigação prossegue para apurar o envolvimento dos demais suspeitos, bem como para identificar outros possíveis golpes praticados pelos mesmos indivíduos na região.