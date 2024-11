Brigada Militar de Três Passos inicia a Operação Papai Noel 2024 para reforçar segurança no comércio

Na manhã de ontem, quinta-feira (28/11), a Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), deu início à Operação Papai Noel 2024 em Três Passos, com o objetivo de reforçar a segurança na cidade durante o período de fim de ano.

Com o Natal e o Ano Novo se aproximando, as vendas no comércio local costumam aumentar, o que também leva a um crescimento nos indicadores criminais, especialmente em áreas comerciais. Para combater esse cenário e garantir a tranquilidade dos cidadãos e lojistas, a Brigada Militar implementa ações preventivas com foco na presença ostensiva de policiais em locais considerados de risco.

A Operação Papai Noel 2024 visa inibir crimes como furtos, roubos e demais delitos, proporcionando um ambiente mais seguro para consumidores e comerciantes. A intensificação da fiscalização, aliada ao patrulhamento preventivo, é uma das estratégias adotadas pela corporação para garantir que as festas de fim de ano transcorram com mais segurança para a população de Três Passos e região.