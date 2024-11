Motorista de 31 anos ferido em acidente na BR-158 morre no hospital, em Panambi

Um grave acidente na BR-158, no km 146, em Panambi, resultou na morte de Paulo Ricardo da Silva, de 31 anos, na tarde de quarta-feira (27). O acidente ocorreu próximo à Linha Iriapiria, próximo à Bica d’Água, durante uma chuva forte, quando o veículo Corsa que ele dirigia colidiu frontalmente com uma carreta bitrem.

De acordo com informações preliminares, Paulo seguia no sentido Panambi-Condor, enquanto a carreta transitava no sentido contrário. O impacto da colisão foi tão intenso que o Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos especiais para remover a vítima das ferragens.

Paulo chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU e levado ao Pronto-Socorro do Hospital de Panambi, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de receber atendimento. O motorista da carreta saiu ileso do acidente.

A pista ficou interditada por mais de duas horas devido aos veículos bloquearem a passagem. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para realizar o levantamento do acidente, e a Polícia Civil investigará as causas da colisão.

Paulo Ricardo da Silva trabalhava em uma empresa na Linha Esquina Beck, no interior de Condor, cidade onde nasceu. Ele deixa esposa e uma filha. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruz Alta para realização de exames de necropsia.