Caminhões e carro se envolvem em acidentes simultâneos na ERS 324 entre Ronda Alta e Três Palmeiras

Dois acidentes na ERS 324, proximidades à entrada para Engenho Velho, envolveram 5 veículos, sendo uma Chevrolet Spin e dois caminhões em um acidente e dois caminhões em outro, no sentido contrário.

Chovia no momento, aproximadamente às 14h desta quarta-feira, dia 27, quando alguns veículos fizeram paradas bruscas devido a presença de uma equipe trabalhando na manutenção da rodovia, resultando a colisão traseira de um caminhão IVECO Tector com placas de Barra Funda e uma carreta Scânia Bitrem, com placas de Nicolau Vergueiro, que seguiam no sentido Três Palmeiras/Ronda Alta, já no sentido oposto, há aproximadamente 300 metros, outra colisão traseira entre um caminhão Volvo, de Chapecó, uma Chevrolet Spin, de Blumenau-SC e um terceiro caminhão baú, Volvo, com placas de Agronômica-SC.

Das colisões restaram grandes danos materiais nos veículos, porém não houve feridos. A Brigada Militar e Comando Rodoviário estiveram no local orientando o trânsito e registrando a ocorrência para os trâmites cabíveis.

O trânsito ficou lento e em meia pista no local, nas proximidades da entrada da cidade de Engenho Velho.