Homem é preso por furto simples no centro de Tenente Portela.

Apreensão Há 3 dias Brigada Militar e Polícia Civil cumprem mandado de busca e apreensão em Campo Novo. Durante a ação, foram encontradas 01 Pistola 9mm, 01 carregador com 14 munições 9mm e 01 Carabina de pressão com luneta, silenciador e bide.

Desaparecido Há 3 dias Jovem que estava desaparecido retorna para casa em Barra do Guarita A localização do jovem foi comunicada na Delegacia de Polícia de Barra do Guarita pela mãe, no último dia 18.